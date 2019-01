« Même si j’estime qu’un homme n’a pas le droit de se tuer, j’ai une grande estime pour Jan Palach »

« Ce jour-là, je voyageais en direction de Moscou, car nous collaborions alors techniquement sur le développement des ordinateurs, et j’y avais été invité pour une conférence. C’est dans l’avion que j’ai appris la mort de Palach et j’ai décidé de commencer mon discours par une minute de silence. »

« Cela a eu quelques conséquences pour moi. On m’a notamment confisqué mon passeport et interdit de voyager. Mais cela ne vaut bien entendu pas la peine d’en parler… Naturellement, nous avons beaucoup discuté sur la manière de classer l’acte de Palach. Certains pensaient que c’était un suicide, mais ce n’était pas là mon avis. Je porte une grande estime à ce qu’il a fait, même si, de manière plus générale, j’estime qu’un homme n’a pas le droit de se tuer. Toutefois, j’admets qu’il y a peut-être des cas de figure où se prendre la vie est la seule solution qui reste pour résoudre en quelque sorte des situations sans issue. »

Ses revendications et l’appel que Jan Palach avait lancé au peuple tchécoslovaque ont-ils été entendus, selon vous ?

« Palach a adressé son message d’abord au gouvernement et au parti communiste. Il voulait que l’on revienne au programme du ‘socialisme à visage humain’, comme on le désignait à l’époque. Il est donc logique que les autorités n’aient pas donné suite. »

« Il me semble que son geste est le témoignage d’un homme qui n’a pas trouvé de meilleur moyen pour se faire entendre. Sur ce point précis, on peut dire qu’il a été entendu dans une certaine mesure. Néanmoins, les gens ne l’ont pas suivi dans sa vie. C’est simple de dire qu’il faut relever la tête, mais la question est de savoir comment sous un régime totalitaire. Cela n’est pas si évident. »

Peut-on donc affirmer qu’il a finalement fallu attendre vingt ans et les manifestations de janvier 1989 dans le cadre de ce qui a été ensuite appelé « La semaine Palach » pour que son appel à se mobiliser soit entendu ? Dans quelle mesure ce parallèle entre les événements de 1969 et 1989 est-il possible ?

« Il existe une liaison très étroite. En 1989, les manifestants ont cherché à répondre à l’appel de Palach de manière peut-être plus efficace. Mais cela s’explique aussi par le fait que de telles manifestations étaient devenues possibles, ce qui n’était pas le cas en 1969. »

« De la même manière, l’acte de Palach a été mis en valeur et exploité lors des changements de 1989. Son nom est alors souvent revenu dans les discours des leaders et des grandes figures du mouvement démocratique. »

Est-ce alors là le principal legs laissé par Jan Palach ?

« Oui, car nous vivons aujourd’hui dans une société libre presqu’idéale sans entrave aux droits civiques. Il n’y pas de limitation de cette liberté, que celle-ci soit civique ou publique. Ceci dit, cela ne signifie que cette liberté ne soit pas menacée, et ce d’autant moins que les générations qui ont connu le régime communiste disparaissent. Or, les jeunes ne possèdent pas cette expérience et c’est pourquoi il me semble qu’il est important qu’ils sachent que l’acte de Palach n’était pas la conséquence du comportement d’un fou ou un simple suicide. »