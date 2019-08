« Ce qu’on a appris à Sciences-Po Dijon, cela ne concerne pas seulement les relations internationales, la politique ou l’économie mais aussi la manière d’être capable de travailler rapidement, de travailler avec les autres. Ce sont des compétences que j’utilise maintenant, à Londres ou en Chine. »

Après Sciences-Po vous avez étudié le chinois pendant un an. Maintenant vous travaillez dans l’environnement, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ?

« Je travaille pour une organisation qui s’appelle C40, ou C40 Cities Climate Leadership Group, un réseau qui regroupe les plus grandes villes du monde pour connecter les municipalités entre elles et les encourager à collaborer autour des défis du changement climatique et de l’environnement. C’est vraiment un réseau très international. Je parle six langues et c’est très utile actuellement dans ce que je fais. Je voyage beaucoup, en Chine, en Asie, au Mexique et aux Etats-Unis. »

Ça doit être un métier qui fait envie à de nombreux millenials…

« Je l’espère, j’espère que cela peut en inspirer. L’environnement est un secteur dans lequel vous pouvez utiliser tout ce que vous avez appris, que vous soyez ingénieur, expert en politique ou même artiste. Tous ces métiers peuvent contribuer à essayer de changer la manière de vivre afin de mieux respecter la nature. »

Avez-vous trouvé cet emploi juste après votre année d’étude du mandarin en Chine ?

« Après Dijon j’ai fait un master à Sciences-Po Paris et un double-diplôme avec la London School of Economics. Après mon année de master j’ai eu l’occasion d’avoir une bourse pour aller étudier un an en Chine. Tout de suite après j’ai trouvé ce boulot à Londres dans cette organisation internationale. »

Prague vous manque-t-elle ?

« Oui, beaucoup. Ma famille est toujours à Prague et ailleurs en République tchèque, du coup j’essaie de rentrer deux ou trois fois par an. Je n’ai pas eu l’opportunité de travailler à Prague, mais peut-être qu’à l’avenir… »

Le Brexit risque-t-il d’influer sur votre avenir ?

« Pour l’instant on ne sait pas trop, il y a encore beaucoup d’incertitudes. Mais il paraît que les citoyens de l’UE ne seront pas trop affectés, en tout cas dans un avenir proche. Si je dois quitter la Grande-Bretagne dans le futur ce ne sera pas un grand problème, mais pour le moment on ne sait pas ce qui va se passer… »