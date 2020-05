« Avec un test Covid19 négatif, on a pu passer la frontière tchèque sans problème »

Comment s’est passé votre trajet ?

« Bien, il y avait très peu de circulation donc ça roulait bien sur l’autoroute. Nous sommes partis de Dunkerque en passant par la Belgique. Entre la France et la Belgique nous n’avons pas été contrôlés. Après, entre la Belgique et l’Allemagne, il n’y avait personne à la frontière. Ensuite, on a été arrêté à la frontière tchèque au poste de Rozvadov. »

Les douaniers tchèques arrêtaient-ils toutes les voitures ? Ils ont arrêté les voitures devant vous ?

« Toutes les voitures étaient arrêtées, mais il n’y en avait pas beaucoup à l’heure où on est passé, vers 18h30. Ils posaient les questions d’usage. »

Qu’est-ce qu’ils vous ont demandé ?

« J’avais une voiture avec des plaques tchèques et ils m’ont demandé en premier si nous étions des travailleurs frontaliers. J’ai répondu que ce n'était pas le cas et j’ai présenté les résultats négatifs de nos tests Covid19. »

Parce que vous aviez passé ces tests en France…

« Oui, on a passé les tests à Dunkerque dans un laboratoire. C’était assez compliqué parce qu’on avait plusieurs sons de cloche… »

Quels papiers avec ces résultats aviez-vous à montrer au douanier tchèque ? En quelle langue ?

« Sur le site des ministères tchèques de l’Intérieur et de la Santé il y a des formulaires à télécharger (https://www.mvcr.cz/mvcren/article/certificate-and-confirmation-form-for-entry-into-the-czech-republic.aspx)qu’on a utilisés. Ce papier est en plusieurs langues. »

Cela n’a pas posé de problème au laboratoire français de remplir ce papier ?

« Non, le laboratoire a été assez efficace et nous a fourni les résultats en moins de 24h en remplissant ce formulaire demandé par les autorités tchèques. Cela nous a permis de partir plus vite »

Vous avez-vous-même un permis de résidence permanente en République tchèque, en revanche les deux passagers qui étaient avec vous n’en ont pas. Comment ça se passe dans ce cas-là ?

« Ils avaient un contrat de travail avec une entreprise tchèque et cela suffit pour pouvoir entrer en Tchéquie. »

Avec votre permis de résidence tchèque, vous auriez pu faire un test après votre retour dans le pays. Est-ce que vous savez comment ça se serait passé ?

« Il aurait fallu faire le test dans les 72h suivant mon arrivée. Il faut téléphoner à la ‘hygienicka stanice’, la station de santé de sa région pour indiquer qu’on est rentré en Tchéquie, ensuite je ne sais pas s’il faut passer par son médecin traitant ou pas mais il faut faire le test et déclarer ensuite le résultat à la station de santé. »

Avez-vous été surpris par le peu de contrôles aux frontières sur votre route ?

« Oui, c’est un peu surprenant et un peu en décalage avec ce qu’on a pu entendre dans les médias. »