Un « paysage intelligent » voit le jour à côté de Prague

Des scientifiques de l’Université d’agriculture tchèque sont en train de créer à Lány, près de Prague, le premier « paysage intelligent ». Ce projet qui, s’il réussit pourrait servir de modèle pour d’autres régions de Tchéquie et d’Europe, est conçu de façon à être résistant à la sécheresse et aux inondations, autant de phénomènes de plus en plus fréquents liés au changement climatique.