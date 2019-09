Un nouveau directeur et des travaux de reconstruction pour le célèbre hôtel Thermal à Karlovy Vary

Fin août le Premier ministre Andrej Babiš et la ministre des Finances Alena Schillerová ont présenté le projet de reconstruction de l’hôtel Thermal et de sa piscine extérieure, fermée au public depuis 2015 pour des raisons de sécurité.

A partir du mois d’octobre, la direction de l’hôtel sera assurée par Vladimir Novak, qui travaille dans l’hôtellerie depuis 25 ans. Il sera chargé de la gestion des importants travaux à venir.

L’hôtel, propriété du ministère des Finances, a été construit dans le style dit brutaliste entre 1967 et 1976 d’après un projet des architectes tchèques Věra et Vladimír Machonin. Aujourd’hui, il accueille également tous les étés début juillet l’équipe du Festival international du film de Karlovy Vary et les milliers de festivaliers.

Les travaux de reconstruction des intérieurs devraient s’élever à 580 millions de couronnes, et l’Etat devra débourser 110 millions pour ceux de la piscine extérieure. « L’Etat n’envisage pas de louer l’hôtel, nous voulons faire des travaux et l’exploiter, hormis la piscine dont la gestion sera assurée par un agent extérieur avec lequel nous avons signé un bail, » a précisé la ministre des Finances.

Les héritiers du couple Machonin ont toutefois exprimé leur inquiétude sur les projets de reconstruction de l’hôtel. Du côté du ministère, on se veut rassurant, Finances Alena Schillerová ayant assuré que tout était mis en œuvre pour que « l’hôtel soit au maximum proche de son aspect d’origine. »

« Mais nous devons mettre certaines technologies de l’hôtel à jour, pour qu’elles correspondent au XXIe siècle. Nous devons remplacer les fenêtres, de nombreux réseaux qui ont vieilli, les conduites d’eau, d’électricité et s’attaquer aussi à l’aspect énergétique de l’hôtel. Il y a beaucoup de travail pour faire en sorte qu’il soit plus économe en termes d’énergie, » a ajouté la ministre des Finances.

L’extérieur devrait également retrouver sa couleur d’origine. Pour l’heure, le service de protection du patrimoine n’a pas émis d’objection quant aux différents aspects du projet de reconstruction.