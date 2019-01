Transports : pas de baisse des tarifs attendus malgré la réduction de la TVA

C’était pourtant l’objectif des législateurs qui ont adopté cet amendement en décembre dernier malgré le désaccord exprimé par le gouvernement ainsi que l’association des régions de République tchèque. D’après la ministre des Finances Alena Schillerová, la mesure va amputer le budget de l’Etat de 930 millions de couronnes chaque année, environ 36 millions. Les villes et villages y perdront aussi un peu dans l’affaire.

Le transporteur privé Leo Express a déjà annoncé qu’il ne répercuterait pas la baisse de la TVA dans ses prix. « La baisse de la TVA intervient en même temps que l’augmentation des prix de l’électricité, des salaires et d’autres frais. Grâce à la baisse de la TVA, nous sommes en mesure de faire face à la hausse de ces dépenses, qui n’auront donc pas d’impact sur les prix de nos billets », justifie Emil Sedlařík, le porte-parole de la société.

České dráhy, la Société tchèque des chemins de fer, n’a pour sa part pas encore statué sur les conséquences de la baisse de la TVA. On laisse cependant entendre qu’elle ne se traduira pas par une réduction des prix, en raison également de frais supplémentaires attendus. « Nous savons déjà par exemple que la hausse des prix de l’électricité et des carburants va représenter sur un an une somme de 500 millions de couronnes (environ 20 millions d’euros) », indique Radek Joklík, le porte-parole de l’entreprise publique.

Reste que depuis le mois de septembre dernier, les prix ont effectivement été réduits pour certaines catégories de la population. Le gouvernement a en effet décidé de baisser les tarifs des trains et des autobus pour les étudiants de moins de 26 ans et pour les personnes âgées de plus de 65 ans.