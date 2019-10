Transports : la société publique de chemins de fer achète de nouveaux trains

Faisant figure du plus important transporteur dans le pays, la Société tchèque des chemins de fer (České dráhy) a transporté, au cours du premier semestre de 2019, 91,6 millions de passagers, ce qui représente une augmentation de 2,5% comparé à la même période de l’année précédente. L’entreprise publique qui a enregistré des bénéfices de 441 millions de couronnes à la mi-2019, (soit une croissance interannuelle de 179 millions de couronnes) a décidé d’investir dans de nouveaux trains. Ils devraient notamment remplacer les wagons fabriqués dans les années 1980 dans l’ancienne RDA qui circulent toujours sur certaines lignes.

Les wagons neufs seront climatisés, accessibles aux voyageurs handicapés, dotés de sièges confortables et équipés d’espaces famille. Le wifi, ainsi que d’autres services, y seront disponibles.

Les trains neufs circuleront sur les lignes nationales les plus fréquentées (entre Prague, Brno et Ústí nad Labem), ainsi que sur les lignes internationales reliant Prague à Berlin, Hambourg, Bratislava et Budapest.

En offrant des lignes plus modernes et confortables, la Société tchèque des chemins de fer entend faire face à une concurrence accrue de l'automobile, de l’autocar et de l'avion. Le directeur de la société, Václav Nebeský, a indiqué que les wagons neufs, dont le fournisseur sera connu dans les mois à venir, pourront également circuler sur les futures lignes de chemin de fer à grande vitesse. Le lancement de leur construction est prévu pour 2025.