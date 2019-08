Transport ferroviaire : une nouvelle liaison entre Prague et Budapest

Dirigée par son fondateur Radim Jančura, la société RegioJet entend prolonger sa liaison actuelle entre Prague et Vienne jusqu’à Budapest. RegioJet fait ainsi concurrence à la Société tchèque des chemins de fer (České dráhy) qui assure la liaison entre Prague et Budapest via Bratislava, ainsi qu’à la société de chemins de fer autrichienne qui opère la ligne entre Vienne et Budapest.

La société RegioJet a mis en place ce projet en collaboration avec ses partenaires des pays respectifs. En Hongie, elle s’est liée au transporteur local Continental Railway Solution, tandis qu’en Autriche, elle collabore avec la société West Bahn.

RegioJet assure également une liaison d’autocar entre Prague et Budapest. Le trajet dure environ sept heures et les prix des billets commencent à 645 couronnes (25 euros). Les tarifs des billets de trains n’ont pas encore été fixés. La société nationale České dráhy propose sur cette ligne des billets au prix moyen de 1600 couronnes (62 euros), ainsi que des tarifs avantageux à partir de 520 couronnes (20 euros).