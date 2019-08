Tourisme : une fréquentation de nouveau en hausse

Le nombre de nuitées a lui aussi augmenté de 3,8% pour un total de 14 millions. Ces chiffres confirment, si besoin encore en était, qu’en matière de tourisme, 2019 sera de nouveau une année record, comme l’avait déjà été 2018. Pour la première fois dans l’histoire du pays, le nombre de visiteurs étrangers ayant passé au moins une nuitée dans les hébergements touristiques devrait dépasser la barre des 22 millions, selon une annonce récente de l’agence nationale CzechTourism.

Comme de tradition, les Allemands (570 000) ont été les plus nombreux à séjourner en République tchèque entre début avril et fin juin, formant environ un cinquième de la clientèle étrangère. Leur nombre a augmenté de 7,7% en l’espace d’un an. Ils ont été suivis des Slovaques (200 000) et des Polonais (187 000). A noter aussi la nette croissance (+31%) du nombre de visiteurs ukrainiens. Selon les experts, cette tendance s’explique par la croissance de l’économie ukrainienne, ainsi que par une plus grande mobilité qui résulte de l’instauration d’un passeport biométrique.

Par ailleurs, en dehors de Prague, et comme s’en félicite CzechTourism, le nombre de visiteurs a augmenté également dans douze des treize autres régions tchèques. Seule la région de Vysočina, dans le centre du pays, affiche une légère baisse.