Téléphonie mobile : les tarifs des opérateurs dans le débat politique

« Leurs procédés ne me plaisent pas et c’est la raison pour laquelle je veux négocier avec eux », expliquait mardi Andrej Babiš, qui indique vouloir faire en sorte de simplifier la rupture de contrat et le changement d’opérateur par les clients.

En 2017, le délai pour passer d’un opérateur à un autre en conservant le même numéro était déjà descendu de 42 à 10 jours – désormais le gouvernement voudrait le réduire à deux jours, « ce qui aura pour conséquence d’améliorer la qualité des services », selon Andrej Babiš.

Par ailleurs, il est également question pour le chef du gouvernement de ne plus faire payer de frais de résiliation de contrat, en tout cas pas après trois mois. Les conditions actuelles obligent un client à payer 20% de la somme totale de son contrat de deux ans s’il désire le rompre avant son terme.

Les prestations considérées comme trop onéreuses des trois opérateurs tchèques de téléphonie mobile (Vodafone, O2 et T-Mobile) sont désormais un enjeu politique, en particulier le prix des données mobiles.

Récemment, la ministre de l’Industrie et du Commerce Marta Nováková (pourtant nommée par ANO) a été très critiquée – notamment par son chef - pour avoir déploré que les forfaits internet des opérateurs restaient chers parce que les consommateurs tchèques étaient réticents à les utiliser, leur préférant le wi-fi.

« Après les déclarations de la ministre, je sens qu’il faut que je m’en occupe seul, je ne vais pas l’attendre et je vais faire mes propositions ce mercredi en conseil des ministres », a déclaré mardi Andrej Babiš.

Le prix des données mobiles dans le pays fait l’objet de critiques depuis plusieurs années ; il est estimé être bien au-dessus de la moyenne européenne. Le Premier ministre a cité l’exemple de la Pologne, où pour 5 Go le consommateur paye presque trois fois moins qu’en Tchéquie.

« Pourquoi ont-ils autant attendu ? Cela fait au moins cinq ans que ce problème existe, le Premier ministre dormait et tout d’un coup il se réveille », commente Jakub Michálek, président du groupe parlementaire du Parti pirate, qui estime qu’Andrej Babiš a jugé opportun de venir lui « voler » un de ses thèmes de prédilection.

Citant l’exemple de l’Italie, Jakub Michálek indiquait récemment que l’une des meilleures solutions pour faire baisser les tarifs était de permettre à un quatrième opérateur de téléphonie mobile de s’implanter sur le marché tchèque.