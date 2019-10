Téléphonie mobile : la 4G dans le métro de Prague

A compter du 30 septembre, les utilisateurs de la ligne C du métro pragois peuvent profiter du réseau à très haut débit LTE entre les stations Roztyly et Nádraží Holešovice. Le réseau est également accessible dans les stations modernes de la ligne A (ligne verte), entre Bořislavka et Nemocnice Motol.

A ce jour, les habitants de la capitale peuvent utiliser la technologie 4G (surfer sur Internet et passer des appels) dans 16 stations du métro (sur l'ensemble de 61 stations), ainsi que dans les tunnels. La couverture de l’ensemble des lignes est prévue d’ici le début de 2022.

« Nous avons trois priorités : la construction de la nouvelle ligne D, la revitalisation des anciennes stations et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et finalement la couverture mobile de tous les tronçons du métro », a déclaré le directeur de la Société des transports en commun de Prague (DPP), Petr Witowski.

En avril 2019, le Conseil de surveillance de la société DPP a approuvé un accord avec l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Ce contrat a été signé pour 20 ans et les opérateurs devront verser 120 millions de couronnes (4,6 millions d’euros) à l'entreprise de transports municipaux pour les dix premières années.