Télécommunications : le passage à la 5G en République tchèque se précise

Le chef du gouvernement a dit s’attendre à ce que cette nouvelle technologie, qui doit permettre des débits de télécommunication mobile de plusieurs gigabits de données par seconde, soit jusqu'à cent fois plus rapide que la 4G, constituera une plus grande évolution encore que l’arrivée des téléphones portables. Selon lui, il convient toutefois de consacrer une très grande attention à la protection de ces nouveaux réseaux. Selon le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, lui aussi présent à la conférence, des hackers au service de certains Etats s’efforcent déjà d’entraver le bon fonctionnement des pays démocratiques, et ce risque sera encore plus important avec l’instauration du 5G.

Comme dans la plupart des autres pays européens, le plan pour apporter la 5G en République tchèque suit son cours également. Depuis l’approbation, en 2017, d’une feuille de route définissant le calendrier général du déploiement de l’ultra haut débit mobile dans l’Union européenne, les initiatives allant dans ce sens se succèdent. Pour rappel, conformément aux accords internationaux, la République tchèque est tenue de libérer la bande des 700 MHz pour laisser place à la nouvelle génération de standards pour la téléphonie mobile, concrètement les réseaux de 5G. A terme, l'usage des fréquences 700 MHz entre les États membres doit être harmonisé, l’objectif étant de préparer l'arrivée de la 5G en 2020, en attribuant ces fréquences aux opérateurs dans l'ensemble de l'Europe.

Des experts d’une trentaine de pays membres de l’UE, de l’OTAN et de l’OCDE participent à la conférence qui se tient au palais Černín, siège du ministère des Affaires étrangères.