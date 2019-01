Record de fréquentation des cinémas tchèques en 2018

L’an passé, 16,34 millions de personnes se sont rendues au cinéma en République tchèque, soit une hausse de 7% par rapport à 2017. C’est un record de fréquentation inédit dans le pays ces dernières années, le dernier remontant à 1994.

Le chiffre d’affaires des cinémas tchèques a atteint 2,27 milliards de couronnes, soit une hausse de 13% par rapport à l’année précédente. La valeur moyenne d’un billet de cinéma en 2018 représentait 139 couronnes (5,41 euros).

C’est le film Bohemian Rhapsody, sorti en novembre 2018 et retraçant la vie du chanteur britannique et leader du groupe Queen, Freddy Mercury, qui a rassemblé le plus de spectateurs (1 073 638).

Il est suivi par Avengers : Infinity War (631 252 spectateurs) et par la comédie tchèque Po čem muži touží (558 988 spectateurs). Trois autres films tchèques, dont deux contes de fées filmés, se retrouvent dans les vingt films les plus fréquentés en 2018. Les productions locales remportent traditionnellement des succès notables dans le pays.

A noter encore que 66% des cinéphiles ont assouvi leur passion pour le Septième art dans un multiplexe, soit 4% de plus qu’en 2017.