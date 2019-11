Record de dons à la grande collecte alimentaire de l’automne

C’était la sixième édition de cette grande collecte alimentaire (et de produits d’hygiène) organisée par la Fédération tchèque des banques alimentaires. Depuis cette année, elle est d’ailleurs organisée deux fois par an, au printemps et à l’automne.

Les banques alimentaires se chargent ensuite de redistribuer les denrées collectées aux personnes dans le besoin, qu’il s’agisse de seniors, de mères célibataires, d’enfants placés en foyers, de personnes handicapées ou sans domicile fixe.

Désormais, produits alimentaires et d’hygiène peuvent également être collectés via les boutiques en ligne. D’ailleurs, il est encore possible de faire un don en ligne jusqu’au 3 décembre prochain, ce qui devrait permettre d’augmenter encore les chiffres records de cette collecte automnale.

Certains commerçants, comme le site de vente en ligne Rohlik.cz a choisi de proposer des forfaits à hauteur de 150, 300, 500 ou 700 couronnes que les clients pouvaient choisir d’offrir. Ces forfaits correspondent à une certaine quantité de produits alimentaires, d’hygiène ou de maison. Selon le directeur commercial du site, 35% des clients ont choisi cette variante qui a déjà permis de collecter trois tonnes depuis le 20 novembre.

L’édition du printemps dernier de la collecte nationale avait, pour sa part, permis de récolter 259 tonnes de produits alimentaires et 26 tonnes de produits d’hygiène.