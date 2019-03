Prague veut interdire les vélos-bars à bière

Le premier vélo-bar à bière est apparu dans la capitale tchèque il y a déjà plusieurs années, mais avec la montée en flèche du nombre de touristes, cette attraction pour le moins originale s’est démultipliée face à l’engouement des visiteurs. Seulement, les riverains ne l’entendent pas de cette oreille, et la municipalité semble du même avis.

S’efforçant depuis quelques années d’effacer sa réputation de « ville à alcool », à laquelle ont contribué des charters de jeunes Britanniques éméchés venus s’encanailler le temps d’un week-end, la capitale tchèque souhaite donc en finir avec ces vélos d’un genre bien spécial : on y consomme en effet de la bière tout en pédalant et en visitant la ville.

« Le tourisme alcoolisé n’a rien à faire à Prague, » estime le conseiller municipal chargé des transports, pour la mairie du Ier arrondissement de Prague. Avec ses collègues, il a préparé un projet visant à interdire l’accès de ces véhicules dans la plupart des rues de l’arrondissement. Et pas seulement à ce vélo-bar, mais à tout cycle d’une largeur excédant 1,2 mètre. Pour ce faire, les autorités entendent profiter de la présence de panneaux déjà existants, interdisant la circulation de véhicules de plus de 6 tonnes, voire de plus de 3,5 tonnes dans le cas présent.

A partir de quand cette nouvelle réglementation sera-t-elle appliquée ? Rien n’est sûr pour l’heure, car la mairie de Prague doit encore approuver le texte. Mais la mairie d’arrondissement espère une mise en place d’ici l’été 2019, soit avant le début de la haute saison.