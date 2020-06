Prague : rénové, le viaduc Negrelli permettra de relier le centre-ville à l’aéroport

Situé dans le quartier de Karlín (8e arrondissement), le viaduc a été construit d’après le projet d’Alois Negrelli, entre 1846 et 1850. Long de 1100 mètres, il fut le premier pont ferroviaire au-dessus de la Vltava et, jusqu’en 1910, le pont le plus long en Europe. Une autre de ses particularités est d’être le deuxième pont le plus ancien qui enjambe la Vltava à Prague, après le pont Charles.

Inscrit sur la « Liste nationale des monuments immobiliers culturels », le viaduc Negrelli a été rénové pour presque 2 milliards de couronnes (plus de 73 millions d’euros). Environ la moitié de cette somme provient des fonds européens. La rénovation permettra d’augmenter la vitesse des trains de 40km/h à 60 km/h. La voie de chemin de fer a été équipée des éléments anti-bruit et de sécurité. Elle relie le centre de Prague aux communes de Kladno et de Čerčany, en Bohême centrale. D’ici 2028, la voie ferrée devrait être prolongée jusqu’à l’aéroport de Prague. L’investissement est estimé à plus de 31 milliards de couronnes (1,1 milliards d’euros). La construction de nouveaux tronçons devrait commencer dans deux ans.

Les espaces situés au-dessous des arches du viaduc (qui n’enjambent pas la Vltava) devraient également être réaménagés : la mairie de Prague entend y ouvrir des cafés et restaurants. Certains locaux devraient être mis à disposition des artistes-plasticiens.