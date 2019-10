Prague dans le Top 20 mondial des « villes intelligentes »

Cent-deux villes dans le monde ont été prises en compte dans le cadre de cette étude menée par l'IMD World Competitiveness Center et la Singapore University of Technology and Design (SUTD). Outre les critères technologiques et économiques, l’accent est mis également sur les dimensions humaines. Ces deux domaines sont évalués à travers cinq critères : sécurité et santé, mobilité, activités, opportunités et gouvernance politique.

Singapour et Zurich occupent les deux premières places de ce classement, devant Oslo, Genève et Copenhague. Plus généralement, sept villes figurant dans le Top 10 se trouvent en Europe. A l’échelle continentale, Prague, avec une note globale de « BBB », occupe la 11e place, juste derrière Vienne et Bologne.

« Dans les catégories santé et sécurité, Prague est légèrement au-dessus de la moyenne. Globalement, la capitale tchèque profite de la comparaison avec les villes concurrentes essentiellement dans le domaine de la sécurité, qui est un plus grand problème dans beaucoup d’autres grandes villes. En revanche, Prague est dans la moyenne pour ce qui est de la pollution de l’air », a expliqué Kryštof Kruliš, du Forum de consommation (Spotřebitelské fórum), qui coopère avec IMD. De même, si Prague dispose d’un excellent système de transports en commun, il n’en va pas de même pour le trafic routier en raison notamment des nombreux embouteillages.