Pour la première fois, une collecte alimentaire sur internet

Au cours des éditions précédentes de l’opération, organisée par la Fédération tchèque des banques alimentaires, plus de 1 600 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été récoltées dans les supermarchés tchèques. Ces aliments sont destinés aux maisons d’asile, aux centres d’hébergement et d’assistance pour les sans-abris et aux personnes nécessiteuses, ainsi qu’aux familles en situation de précarité.

Les personnes dans le besoin ont ainsi bénéficié de plus de trois millions de repas depuis 2013. Le nombre de supermarchés qui participent à l’opération ne cesse d’augmenter : ils sont actuellement 822.

Pour la première fois cette année, les produits alimentaires et d’hygiène pourront également être récupérés aussi via les magasins en ligne, du 10 au 24 mai prochains.

Les banques alimentaires sont établies un peu partout en République tchèque. La plus grande se trouve à Zdiby, près de Prague. Elle compte 22 000 clients et permet d’approvisionner la capitale tchèque et la région de Bohême centrale. Subventionnées par le ministère de l’Agriculture, les banques alimentaires recevront en 2019 une dotation qui s’élève à 63 millions de couronnes, soit une augmentation de 22 millions comparé à l’année précédente. Cette somme permettra de couvrir environ 80% des dépenses des banques qui se plaignent d’un manque de voitures et d’entrepôts.