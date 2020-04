Plus de sept millions de couronnes pour sauver les pubs

Plus de 2 500 bars et restaurants (dont 400 rien que dans les régions d’Olomouc et de Moravie-Silésie) participent à cette campagne, selon Marketa Hellingerová de l’Union des brasseries et malteries tchèques. « Depuis le lancement du projet, les consommateurs ont soutenu 1 200 établissements de restauration en collectant 7,5 millions de couronnes », a-t-elle déclaré, précisant que 85% des bars et restaurants sont fermés suite aux mesures de restriction anti-Covid mises en place par le gouvernement, leurs gérants étant sans revenus.

« Cette campagne m’a beaucoup aidé » a confié Libor Trochta, le patron de Yesenka Style Bar à Jeseník, en Moravie du Nord. « Mon bar a été soutenu par les gens du coin et aussi par des touristes qui aiment notre région. Certains clients m’ont même envoyé de l’argent sans acheter de bons. »

Les établissements de restauration ont dû fermer boutique depuis la mi-mars, la seule solution restant à ceux qui le peuvent de proposer de vente à emporter. Selon le plan gouvernemental de déconfinement, les établissements possédant une terrasse pourraient rouvrir le 11 mai prochain. Tous les restaurants devraient pouvoir reprendre une activité normale le 25 mai.