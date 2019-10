Plus de 50% des Tchèques prêts à déménager pour un emploi

Plus de 50% des Tchèques se disent prêts à déménager pour un emploi. Selon une récente étude menée par l'agence de recrutement Randstadt, 52% des Tchèques seraient même prêts à envisager de s'expatrier avec l'objectif d'un meilleur avancement de carrière et d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et travail. Toutefois, ce taux reste bien en deçà des pays voisins.