Plein-emploi: les jeunes Tchèques ont la démission facile

« Je démissionne ! » (« Dám výpověd ! »): une phrase courte mais efficace que les jeunes Tchèques n’hésitent plus à formuler, dans un contexte économique plus que favorable et une situation qui s’apparente au plein-emploi sur le marché du travail. Selon un sondage cité en première page du quotidien Lidové noviny (LN) cette semaine, un tiers des moins de 34 ans a démissionné au cours de l’année précédente.