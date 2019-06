Pénurie de main-d’œuvre : le gouvernement tchèque double le quota d’embauches de travailleurs ukrainiens

Alors que le chômage a enregistré une nouvelle baisse de 0,3 point au mois d’avril pour s’élever à 2,7 % et que seules quelque 210 000 personnes étaient sans emploi, soit le nombre le plus faible depuis près de vingt-deux ans, les entreprises en République tchèque, confrontées à une importante pénurie de main-d’œuvre, auront prochainement de plus grandes chances d’embaucher des travailleurs ukrainiens.