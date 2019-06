Nouvelle accélération de l’inflation en mai

Lire aussi La croissance des salaires ralentira en 2019

Pour le treizième mois consécutif, l’inflation s’est maintenue au-dessus des 2 % qui constituent l’objectif de la Banque nationale tchèque. Une nouvelle légère accélération a même été enregistrée en mai, puisque la croissance des prix des biens de consommation s’était élevée à 2,8 % en avril.

L’augmentation des prix des denrées alimentaires (+2,8 %), et notamment des fruits et légumes – et plus particulièrement des pommes de terre (+88,4 % !) – en raison des faibles récoltes de l’année dernière, mais aussi des loyers (+3,3 %), de l’eau (+2,6 %), de l’électricité (+12,5 %) et des carburants, a contribué au maintien de ce rythme relativement élevé de l’inflation.

Tandis que les prix des biens ont augmenté en moyenne de 2,6 % entre mai 2018 et mai 2019, ceux des services ont augmenté de 3,4 %, s’expliquant notamment par la croissance rapide des salaires. Par ailleurs, près d’un tiers des ménages tchèques ont amélioré leur situation financière en 2018, tendance qui favorise la consommation (+2,7 % en l’espace d’un an).