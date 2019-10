Nouveau record de fréquentation cet été à l’aéroport de Prague

5,8 millions de passagers sont partis de, ou arrivés à l’aéroport de Prague entre juillet et septembre, soit au moment de la pleine saison touristique. Ce chiffre représente une hausse de 6% par rapport à la même période l’an passé.

Traditionnellement, c’est le mois d’août qui a battu tous les records sur la période. Londres est arrivée en tête des destinations des touristes tchèques dont le nombre choisissant de prendre l’avion pour voyager a d’ailleurs augmenté.

Mais tandis que le nombre de passagers a augmenté, le nombre d’avions, lui, a connu une légère baisse de 1,6%, ce qui signifie, en pratique, que ce sont des avions plus gros et plus remplis qui arrivent à Prague ou en repartent.

Le trafic à l’aéroport a donc été important, et ce, en dépit des problèmes liés aux Boeing 737 Max, immobilisés au sol suite au crash d’Ethiopian Airlines.

Record estival, mais aussi record annuel en vue pour l’aéroport international situé dans le quartier de Ruzyně à Prague : cette année, la direction table sur un total de 17,7 millions de voyageurs.