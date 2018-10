Nombre record de passagers dans les chemins de fer tchèques

Rien que pour le mois de septembre dernier, plus de 15,5 millions de personnes ont voyagé en train avec la compagnie publique, soit une hausse de 2% par rapport à 2017.

La direction de České drahy attribue cette hausse importante aux importantes réductions accordées aux retraités et aux étudiants, mises en place depuis le 1er septembre dernier. D’après des données internes de la compagnie, ces réductions ont été utilisées par 40% de tous les voyageurs.

En raison de cette augmentation du nombre de passagers, les chemins de fer tchèques ont rajouté des places supplémentaires pour leurs trajets à longue distance, notamment entre la capitale, Prague, et la Moravie.

« Entre vendredi et dimanche, où nous enregistrons un intérêt accru pour les voyages en train, nous avons augmenté notre capacité d’accueil de près d’un milliers de places par jour, » a déclaré Michal Štěpán, de la direction de České dráhy, à l’agence de presse tchèque.

Les importantes réductions accordées aux retraités et aux étudiants ont été approuvées au printemps dernier. Ces remises, originellement prévues pour être effectives dès le mois de juin, avaient été reportées au 1er septembre.

Les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient ainsi d’une réduction de 75% sur leur billet, de même que les enfants et les étudiants entre 6 et 26 ans.

D’après les chemins de fer tchèques, les connexions ferroviaires renforcées devraient être conservées dans les nouveaux horaires qui prendront effet au mois de décembre prochain. Ces changements concernent essentiellement les trajets entre Prague et Ostrava ainsi que la Moravie du Sud.