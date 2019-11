Na Příkopě à Prague parmi les rues commerçantes les plus chères

C’est Causeway Bay à Hong-Kong qui conserve sa place d’artère commerçante la plus chère au monde, tandis qu’en Europe, New Bond Street à Londres s’impose comme la rue dont les loyers sont les plus élevés, selon cette étude.

La rue Na Příkopě, avec le loyer annuel maximum de 2820 euros au mètre carré (et la fréquentation de 120 000 personnes par jour) se trouve alors à la 18e position (elle a occupé la 19e place l’an dernier). Intitulé « Main Streets across The World », le rapport a analysé et classé les loyers de 448 emplacements commerçants dans 68 marchés mondiaux, un nombre record depuis la première étude parue en 1988.

La République tchèque est le seul pays d’Europe centrale et orientale qui figure dans le top 20 cette année.