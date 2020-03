Médias : succès d’audience de ČT24

Dimanche 15 mars, la première chaîne d'information en continu de République tchèque, lancée en mai 2005, a enregistré la meilleure audience de son histoire, rassemblant 4,15 millions de téléspectateurs (18,23% de parts de marché).

Le même jour, alors que le gouvernement tchèque s’apprêtait à placer en quarantaine toute la Tchéquie, le journal de 19h, diffusé sur les chaînes publiques ČT1 et ČT24, a attiré 2,011 millions de téléspectateurs pour 42,75% de parts de marché, soit un record d’audience pour cette émission.

Dans la semaine du 9 au 15 mars, ČT24 a occupé la troisième place parmi les chaînes de télévision tchèques les plus suivies, derrière la chaîne privée TV Nova en première position (20,28%) et ČT1 (2e – 17,39%). La chaîne privée Prima s’est classée quatrième, avec 11,91% de parts de marché.

L’intérêt et les préoccupations des Tchèques au sujet de la propagation du coronavirus se reflètent sur la programmation de la chaîne ČT24 qui proposera, à compter de ce lundi, davantage de flashs d’actualité et de programmes scientifiques, tandis que la diffusion d’émissions culturelles et sportives sera limitée.