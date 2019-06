Médias : la chaîne Prima obtient une licence pour lancer CNN Prima News

Conséquence d’un accord trouvé avec la société américaine CNN International Commercial, le lancement de cette chaîne avait été annoncée en avril dernier. Celle-ci devrait être lancée d’ici un an. La retransmission continuelle terrestre, par câble et par satellite des programmes se fera en tchèque.

Le contenu sera assuré par l’équipe en charge de l’information du groupe Prima qui a déjà commencé à recruter de nouveaux employés. CNN Prima News deviendra ainsi la neuvième station du bouquet de chaînes télévisées du groupe Prima.

CNN Prima News sera ainsi une chaîne d’info nationale à laquelle la CNN fournit une licence afin de pouvoir utiliser sa marque. C’est le cas également dans d’autres pays comme l’Indonésie, les Philippines, la Suisse, la Turquie et la Grèce. CNN Prima News sera basée dans la capitale tchèque.

Créée en 1993, la chaîne Prima était à l’époque la toute première chaîne télé commerciale à voir le jour après la révolution de velours. Elle est actuellement la chaîne la plus suivie en dans le pays. Le groupe gère huit autres chaînes TV et six stations radio, ainsi que des sites web et des magazines.