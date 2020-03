Médias : CMI de Křetínský renforce son engagement sur le marché germanophone

A l’époque, l’information était passée presqu’inaperçue en France, où les faits et gestes de Daniel Kretinský font pourtant l’objet de la plus grande attention : en octobre dernier, CMI était entré au capital de ProSiebenSat.1 Media. A travers une prise de participation à hauteur de 4,1 % dans un des plus importants groupes audiovisuels allemands, qui compte plus de 20 chaînes de télévision suivies quotidiennement par quelque 45 millions de foyers en Allemagne, Autriche, Suisse et Belgique, CMI avait confirmé qu’elle entendait bien tisser sa toile dans l’ensemble de l’Europe.

Après la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie et la France, l’Allemagne, où les dirigeants de ProSieben avaient très favorablement accueilli cet investissement, est ainsi devenue le sixième marché médiatique sur lequel le milliardaire tchèque a fait ses emplettes ces dernières années. Et celui-ci ne s’est donc pas arrêté en si bon chemin, comme le confirme ces nouvelles emplettes.

« CMI ne partage pas le scepticisme de la majorité du marché concernant le déclin des valeurs de plusieurs groupes européens de télévision », avait expliqué à l’automne un membre de son conseil d’administration. De leur côté, les dirigeants allemands ont estimé que le renforcement de l’engagement du groupe tchéco-slovaque confirmait la bonne stratégie de l’entreprise.

En République tchèque, CMI détient quatre quotidiens et plusieurs dizaines de magazines. Le groupe est aussi propriétaire de stations de radio en République tchèque et en Roumanie. En 2018, il a racheté plusieurs titres en Franc également et s’est engagé dans le capital du Monde.