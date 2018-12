Malgré leur interdiction, plus d’un millier de panneaux publicitaires encore le long des routes

Cela fait plus de quinze mois que les panneaux publicitaires sont interdits le long des autoroutes et routes de première catégorie en République tchèque. Et pourtant, en cette fin d’année 2018, ils sont encore plus d’un millier à être en place, dont plusieurs centaines le long des autoroutes, selon un communiqué du ministère des Transports.