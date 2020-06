Lits hospitaliers : Linet augmente sa production

Fondée en 1990, la société Linet, située à Želevčice, près de la ville de Slaný, fait partie depuis 2011 du holding international Linet Group SE, dont le siège social est à Dordrecht, aux Pays-Bas. Le groupe emploie au total 1700 personnes dans quinze divisions.

Pour répondre à la demande mondiale de lits hospitaliers destinés aux soins intensifs, l’usine de production tchèque de Želevčice a recruté 150 nouveaux salariés. Elle emploie désormais 1 100 personnes.

L’usine fabrique près de 110 000 lits médicalisés par an, dont la vaste majorité est destinée à l’exportation vers plus de cent pays à travers le monde. La production de lits destinés aux soins intensifs est passé de 2 500 par an avant la crise sanitaire à 1 200 lits par mois fabriqués actuellement. « Ce volume de production sera maintenu pendant trois ou quatre mois encore », estime le directeur de Linet, Tomáš Kolář. D’après le directeur, les commandes viennent notamment d’Espagne, d’Italie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Les recettes de Linet Group SE ont augmenté de 14% au cours de la saison 2018/2019 pour s’élever à 7,4 milliards de couronnes. Pour 2019/2020, la société table sur plus de 8 milliards de couronnes de recettes.