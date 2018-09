Les Tchèques sont de moins en moins indifférents à la façon dont sont produits et commercialisés les aliments ou autres biens qu'ils consomment. D'où un intérêt grandissant pour tous les produits issus du commerce équitable, comme le note Hana Malíková, la directrice de l'ONG Fairtrade Česko a Slovensko : « Nous voyons une tendance à la hausse des ventes de produits fairtrade sur le marché tchèque. C'est le cas pour le café qui est traditionnellement le produit le plus demandé. Cette tendance signifie aussi l'ouverture de nouvelles possibilités pour les petits producteurs liés au commerce équitable. »

En 2017, 520 tonnes de café vert se sont vendues en République tchèque, soit une hausse de 16 %, contre 446 tonnes en 2016, 167 tonnes en 2015 et 132 tonnes en 2014.

La quantité de graines de cacao vendues ne cesse d'augmenter également depuis 2014. Il y a quatre ans, 15,7 tonnes ont été ainsi achetées en République tchèqje contre 579 tonnes l'an passé.

Ces ventes sont boostées par le fait que de plus en plus de chaînes alimentaires achètent ce cacao fair-trade et l'utilisent pour la production de leurs produits de type biscuits, pâtes de chocolat ou céréales.

L'an dernier, les consommateurs tchèques ont ainsi contribué à hauteur de 8,5 millions de couronnes à destination des producteurs travaillant selon les principes du commerce équitable. A titre de comparaison cette somme s'élevait à 4 milliards de couronnes au niveau mondial.

Selon Hana Malíková, la consommation de produits issus du commerce équitable est la plus développée en Tchéquie, en comparaison des autres pays de l'ex-bloc soviétique.