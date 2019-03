Les vélos électriques ont la cote auprès des Tchèques

En dépit de leur prix d’achat de départ, bien plus élevé qu’un vélo normal de base, les vélos électriques sont de plus en plus populaires en République tchèque. D’après le site iRozhlas.cz, leurs ventes ont augmenté de 30% l’an dernier, avec entre 50 et 60 000 vélos écoulés.