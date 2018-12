Les trottinettes et vélos en libre-service roulent même en hiver

Près de 400 trottinettes électriques aux couleurs blanche et verte sont disponibles à Prague. Prisées notamment par les touristes étrangers qui, souvent, ne respectent pas l’interdiction de circuler et de stationner sur les trottoirs, ces moyens de transport alternatifs suscitent la méfiance des Pragois.

Il n’empêche que le secteur progresse rapidement dans la capitale, ainsi que dans d’autres villes tchèques. Avec l’arrivée de l’hiver, il faut être prudent sur ce mode de transport. Pour cela, la société américaine Lime propose à Prague des modèles de trottinettes plus solides et plus résistantes aux changements de température.

Il ne s’agit toutefois pas du nouveau modèle de trottinettes électriques du spécialiste du libre-service, intitulé Lime-S Generation 3 et déjà lancé aux Etats-Unis. Plus sûre, plus confortable et plus performante, la nouvelle trottinette facilite, entre autres, le franchissement d’obstacles. Elle est également équipée de plusieurs dispositifs de freinage et d’un écran qui affiche notamment la vitesse et l’état de charge de la batterie. Cet écran servira sous peu à lancer de nouvelles fonctionnalités : il devrait par exemple indiquer aux usagers des zones de stationnement.

Ces nouvelles trottinettes électriques n’étant pas encore arrivées à Prague, le manager de la société Lime Ondřej Široký a toutefois assuré que l’opérateur américain allait « veiller à la sécurité des usagers et réguler l’accès au service en fonction des conditions météorologiques ».

Le succès des vélos de location

L’entreprise tchèque Rekola propose la location des vélos de couleur rose à Prague et dans sept autres villes tchèques, ainsi que dans la commune de Vaasa, en Finlande. En Tchéquie, le secteur enregistre une vraie croissance : alors qu’au cours de huit premiers mois de 2017, l’entreprise a enregistré 180 000 emprunts par jour, tandis que cette année, elle a atteint ce même chiffre au mois d’avril déjà. Le nombre de personnes qui ont utilisé en Tchéquie le service proposé par Rekola s’est élevé à plus de 170 000 en 2018.

Après un premier essai effectué il y a un an, Rekola a lancé officiellement sa première saison d’hiver en novembre dernier : les bicyclettes roses sont disponibles à Prague, Brno et Olomouc.