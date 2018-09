Les Tchèques vont au travail tôt

L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt : les Tchèques semblent l’avoir bien compris puisqu’ils sont parmi les plus grands lève-tôt de l’Union européenne. Les métiers de la production sont évidemment les plus concernés où six travailleurs sur dix sont à leur poste au plus tard à six heures du matin. Une heure bien matinale qui concerne également les métiers du secteur de la santé (un tiers).

Sept heures, c’est l’heure à laquelle les ouvriers du secteur du bâtiment commencent à travailler (un sur deux), ceux de l’administration également (deux sur cinq) et des transports. Du côté du commerce de gros, des métiers dans l’informatique et les télécommunications, on est sur le pied de guerre dès huit heures. Les plus chanceux, ceux qui arrivent pour neuf du matin au travail, sont les employés du monde de la finance et du commerce.

Un quart des employés profitent de la possibilité de travailler depuis chez eux, quand elle existe. 27 % des Tchèques choisissent des lieux plus originaux comme les cafés, et 14 % d’entre eux bûchent sérieusement en déplacement. Seuls 39 % travaillent exclusivement dans le bureau de leur entreprise et 18 % dans le cadre d’une usine.

En dépit d’un retard dans le télétravail en République tchèque, le nombre de personnes travaillant à distance connaît une hausse stable depuis quelques années.