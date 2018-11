Les Tchèques plus attentifs à la qualité des aliments

En revanche, le nombre de foyers pour lesquels le prix est le critère primordial à l’achat a baissé à 60% entre 2013 et 2018.

D’après le président de l’Union du commerce et du tourisme, Tomáš Prouza, cette évolution est due à l’augmentation de la confiance des consommateurs tchèques, ainsi qu’à la hausse du niveau de vie. « Les chaînes commerciales réagissent à cette tendance en proposant à leurs clients une offre plus riche et variée de produits bio et locaux », affirme Tomáš Prouza. Il rappelle que les consommateurs tchèques bénéficient des produits qui se rangent parmi les moins chers au sein de l’UE, selon les données publiées par l’Eurostat. « A en croire les chiffres les plus récents, les prix en République tchèque représentent 84,5% de la moyenne européenne », a indiqué Tomáš Prouza.

Toujours d’après cette étude, les Tchèques restent très nombreux à acheter des produits alimentaires en promotion : ces achats représentent 51% des dépenses relatives aux produits emballés (comparé à 38% en Slovaquie et 17% en Allemagne). Les consommateurs tchèques affirment dépenser la majorité de leur budget alimentation aux produits frais et réfrigérés. Ces derniers sont suivis des boissons et des sucreries.