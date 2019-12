Les Tchèques dépensent davantage pour les fêtes de Noël

La somme la plus importante dans le budget de Noël des Tchèques concerne en général l'achat de cadeaux, une somme qui a connu une hausse de 55% par rapport à 2016. Tandis qu'en 2016, les dépenses moyennes en cadeaux de Noël s'élevaient à 4 500 CZK (176 euros), l'an dernier celle-ci a atteint 6 000 CZK (235 euros), et cette année, l'étude table sur des dépenses moyennes à hauteur de 7 046 CZK (276 euros).

Huit personnes interrogées sur dix ont déclaré offrir plus d'un cadeau de Noël à leurs proches, 49% d'entre elles optant pour des produits cosmétiques, 42% pour des vêtements et de l'équipement sportif et 26% choisissant d'offrir des livres. 17% des Tchèques offrent à Noël des chèques cadeaux et seuls 5% prévoient des cadeaux onéreux tels que des bijoux ou des montres.

76% des Tchèques dépensent de l'argent pour les décorations de Noël, 63% des foyers achètent leurs petits gâteaux de Noël au lieu de les préparer chez eux, et 58% investissent dans un sapin de Noël.

Les fêtes de Noël sont aussi l'occasion pour les Tchèques de faire bombance : ils dépensent en moyenne 2 420 CZK (95 euros) pour la nourriture et 675 CZK (26 euros) pour de l'alcool, même si certains sont prêts à débourser jusqu'à 3 000 CZK (118 euros) pour ce dernier.

Bien que les Tchèques dépensent davantage pour Noël, 56% des personnes interrogées ont déclaré pouvoir couvrir leurs frais grâce à leur revenu mensuel, 42% reconnaissant devoir taper dans leurs économies. Toutefois les emprunts pour couvrir ses dépenses est un phénomène rare.