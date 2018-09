Les Tchèques achètent de plus en plus sur des sites de vente en ligne étrangers

Selon l’Association tchèque de cartes bancaires, cela représente une augmentation d’un tiers par rapport à la même période l’année précédente. La valeur moyenne de ces achats a toutefois légèrement baissé : en 2017, elle représentant 786 couronnes contre 1 095 couronnes en 2016.

« Les sites tchèques de vente en ligne perdent des clients qui font de plus en plus leurs achats à l’étranger. D’un autre côté, on constate un intérêt relativement important pour les achats transfrontaliers, avec les pays voisins de la République tchèque, » remarque le directeur de la société PayPal pour la région Europe centrale et orientale, Marcin Glogowski.

Selon ce dernier, les sites tchèques de vente en ligne bénéficient toutefois également des achats réalisés par des consommateurs étrangers.

La République tchèque n’est pas la seule où les consommateurs sont friands d’achats à l’étranger : l’Autriche voisine est le pays européen où les consommateurs achètent le plus sur des sites étrangers. Ces achats représentent 71% par rapport aux autres pays de l’Union européenne.

Les consommateurs tchèques apprécient de plus en plus les boutiques en-ligne chinoises. La plupart des achats ne dépassent pas la limite de 22 euros et sont donc exemptés de TVA. Plus de 60 % des achats en ligne de moins de 22 euros sont réalisés en Chine, suivis par Singapour, les Etats-Unis et Hong Kong.

L’Association pour le commerce électronique table sur plus de 133 milliards de couronnes qui seront dépensés par les Tchèques dans des boutiques en ligne cette année, soit une augmentation de 15 à 18%.

Le commerce en ligne représentait 10,5% de l’ensemble du marché tchèque en 2017 et devrait encore augmenter cette année.