Les hommes tchèques boivent moins de bière

Selon l’étude réalisée par l’agence CVVM pendant le mois de septembre, près de neuf hommes tchèques sur dix et près d’une femme sur deux boivent de la bière de manière occasionnelle.

Toutefois, le nombre d’hommes tchèques à prendre une petite mousse de manière occasionnelle ne cesse de décroître depuis un certain temps. Leur nombre serait passé de 91% en 2015 à 86% en septembre 2018. Les hommes âgés entre 18 et 29 ans sont les plus gros buveurs de bière, suivis par la catégorie d’âge 30-44 ans.

Le nombre de consommatrices occasionnelles aurait chuté de dix points pour atteindre 49%. Mais d’un autre côté, on remarque une augmentation notable de celles-ci dans la catégorie des 30-44 ans.

Selon Martina Ferencová, directrice exécutive de l’Association tchèque des brasseries et malteries, une des raisons de l’augmentation du nombre de femmes à boire de la bière est la diversité de plus en plus importante de types de bières.

Tandis que les hommes consomment de la bière 3,5 jours par semaine, les femmes, elles, se contentent de deux jours hebdomadaires. 6% des femmes et près d’un homme sur cinq en boit tous les jours. Les consommateurs plus âgés auraient tendance à avoir une consommation plus fréquente que les plus jeunes.