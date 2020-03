Les femmes tchèques touchent en moyenne 20% de moins que les hommes

La République tchèque affiche le troisième écart de rémunération le plus important au sein de l’UE, après l’Estonie (22,7%) et l’Allemagne (20,9%). En Autriche et en Slovaquie également, la différence des salaires est supérieure à 19%, selon Eurostat.

A l’échelle européenne, l’écart de rémunération s’élève en moyenne à 14,8%.

D’après cette étude, l’écart de rémunération en République tchèque ne s’explique que partiellement par une différence d’emplois ou le temps de travail. Il existe, selon les auteurs de l’analyse, d’autres facteurs encore, injustifiés et relatifs à la discrimination, qui sont à l’origine des inégalités salariales entre les femmes et les hommes en Tchéquie.