Les députés ont adopté le projet de budget de l’Etat pour 2019

40 milliards, c’est dix de moins que ce qui avait été initialement envisagé par le ministère des Finances et que ce qui est prévu également pour cette année. Selon la ministre Alena Schillerová (mouvement ANO), ce montant représente 0,7 % du produit intérieur brut. Ce budget, qui mise sur un taux de croissance économique de 3,1 %, un taux d’inflation moyen de 2,3 % et un taux de chômage identique à celui de cette année (2,3 %), a été adopté grâce aux voix (101 au total) des députés du mouvement ANO et sociaux-démocrates, qui composent la coalition gouvernementale, ainsi que celles des communistes.

La loi de finances pour l’année prochaine comprend parmi ses priorités une hausse du niveau des pensions de retraite, une augmentation des salaires dans la fonction publique et un effort accru pour les investissements. Le gouvernement est tenu d’adopter le projet de budget avant la fin du mois de septembre de façon à ce que le Parlement puisse ensuite en débattre à son tour.