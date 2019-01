Les banques alimentaires ont aidé plus de 100 000 personnes en 2018

Plus de 100 000 personnes ont bénéficié de l’aide des banques alimentaires en 2018, tandis que ces dernières sont parvenues à accumuler 4 127 tonnes de produits alimentaires et hygiéniques. La part de produits alimentaires redistribués par les grandes surfaces a également triplé par rapport à la même période l’année précédente. Les banques alimentaires reçoivent également des produits issus de collectes alimentaires, du Programme européen d'aide aux plus démunis, mais également de dons de producteurs agricoles.