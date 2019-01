Les agences de voyage tchèques s’attendent à une année record

Un nombre record de touristes tchèques devrait voyager à l’étranger en 2019. C’est en tout cas la conclusion d’une enquête réalisée par la Radio tchèque auprès des plus grandes agences de voyage du pays. La Turquie devrait faire partie des destinations les plus populaires, ainsi que la Grèce, la Bulgarie et la Croatie.