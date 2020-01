Les achats en ligne de plus en plus populaires en Tchéquie

L’année dernière, la République tchèque a également enregistré une hausse du nombre de magasins en ligne qui proposent le service de retrait en boutique. Ils sont désormais plus de 14 100 à permettre ainsi aux clients de retirer leurs commandes en toute simplicité. Plus précisément, les Tchèques peuvent choisir parmi 25 000 points de retrait, dont 5 159 se trouvent à Prague. Les livraisons en boutique sont également possibles dans plus de 2 750 lieux en Moravie du Sud, ce mode d’achat étant aussi populaire en Moravie-Silésie (2 728 points de retrait).

Parmi les produits les plus vendus sur Internet figurent les produits électroniques (36%), notamment ceux de marques Samsung, Apple et LG, des meubles, produits de bricolage et de jardinage (15%), ainsi que des vêtements et accessoires (9%). Le téléphone mobile Xiaomi Redmi Note 7 a été l’article le plus recherché en 2019 sur le site Heureka.cz.

A noter que le volume des achats en ligne croit régulièrement depuis une quinzaine d’années et à un rythme élevé. En dix ans, il a plus que quadruplé en République tchèque. En 2019, les Tchèques ont dépensé 155 milliards de couronnes (plus de 6 milliards d’euros) dans les achats sur Internet, soit une augmentation interannuelle de 15%. Une nouvelle hausse de 10-15% est prévue pour 2020.