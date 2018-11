Le PIB par habitant tchèque continue de se rapprocher de la moyenne de la zone euro

Le PIB par habitant en République tchèque s'élèvera l'année prochaine à 85 % de la moyenne des dix-neuf pays de la zone euro, selon une analyse macroéconomique menée par le ministère des Finances. Ce sera un point de plus que cette année et deux de plus que l’année dernière…