Le nombre de travailleurs étrangers a augmenté en République tchèque

Le groupe le plus important est constitué de travailleurs non-qualifiés venus de pays d’Europe de l’est. Mais un nombre croissant de travailleurs qualifiés venus d’Europe du nord, de l’ouest et du sud viennent également chercher un emploi dans le pays. Au contraire, le nombre de travailleurs vietnamiens, la troisième plus importante communauté étrangère du pays, a chuté de 35% depuis 2008.

Au cours des quatre années suivant l’entrée de la République tchèque dans l’Union européenne, le nombre de travailleurs étrangers a augmenté de 379 000 personnes. Une légère baisse a été causée par la crise financière de 2008, mais depuis 2011, leur nombre n’a cessé de croître de manière régulière.

Alors qu’au début des années 2000, le pays ne comptait que quelques centaines de travailleurs qualifiés originaires d’Europe de l’ouest, leur nombre a augmenté de plusieurs milliers ces dernières années. La plupart d’entre eux (environ 7 000) viennent d’Allemagne, et environ 15 000 sont originaires de Grande Bretagne, France, Italie ou Espagne.

« De nombreuses entreprises étrangères ont délocalisé en République tchèque leur siège social pour l’Europe centrale ou orientale, car le pays est devenu très attractif. La qualité de vie a augmenté de manière significative et on y trouve un bon nombre de projets internationaux qui impliquent des experts étrangers, » a déclaré au site Novinky.cz Lukáš Hendrych, de la société BDO, un des réseaux de comptabilité les plus importants au monde. La plupart de ces entreprises sont basées à Prague et à Brno.

Plus de 80% de la main d’œuvre étrangère est composée de travailleurs non-qualifiés originaires de pays de l’ancien bloc de l’Est, comme l’Ukraine ou la Roumanie. La plupart sont employés dans le secteur de la construction et de la production.

Le nombre de Slovaques travaillant en République tchèque a plus que triplé depuis 2004 pour atteindre le nombre de 125 000 personnes.

« De nombreux jeunes Slovaques font leurs études dans des universités tchèques et ils trouvent du travail ici. C’est facile pour eux de s’installer dans le pays car le langage et la culture sont vraiment proches, » ajoute encore Lukáš Hendrych.