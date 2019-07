Le nombre de passagers à l’aéroport de Prague continue d’augmenter

Le nombre de voyageurs est en constante augmentation dans cet aéroport international de Prague depuis six ans.

« Ce bon résultat s’explique notamment par les neuf nouvelles destinations long courrier, la venue de trois nouvelles compagnies aériennes et la fréquence en hausse sur une dizaine de liaisons », explique Václav Řehoř, le président du conseil d’administration de l’aéroport, société publique dont l’unique actionnaire est le ministère des Finances.

Au cours des six premiers mois de l’année, c’est entre Prague et Londres qu’ont voyagé le plus de passagers, la capitale britannique étant la ville la plus desservie depuis la capitale tchèque (95 vols par semaine). Paris la deuxième destination la plus fréquente. Les vols vers Amsterdam, Antalya et Doha ont enregistré les plus fortes progressions du nombre de passagers cette année.

A ce rythme, l’aéroport de Prague pourrait à la fin de cette année 2019 dépasser la barre des 17 millions de voyageurs pour la première fois de son histoire, battant ainsi le record de 16,8 millions établi l’année dernière.