Le marché de l’art se porte bien

Au cours des six premiers mois de l’année, collectionneurs et investisseurs ont dépensé pas moins de 737 millions de couronnes dans le cadre de ventes aux enchères en République tchèque. Soit 200 millions de plus que pour la même période en 2018, ce qui représente une hausse de 35%, témoignant de la bonne santé du marché de l’art local.