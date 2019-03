Le gouvernement tchèque n’est pas favorable au versement de primes pour les voitures électriques

Andrej Babiš a justifié sa position en expliquant que l’Etat avait déjà versé 1,2 milliard de couronnes (47 millions d’euros) pour le développement des infrastructures, et notamment pour la construction de stations de recharge, et que les différents programmes de subventions d’un montant global de 770 millions de couronnes (près de 20 millions d’euros) pour l’achat de voitures électriques destinés aux entreprises, aux institutions et aux organisations publiques étaient en cours.

Le ministre de l’Environnement, Richard Brabec (mouvement ANO), a lui rappelé que le ministère avait proposé aux constructeurs automobiles, en 2016 et 2017, de participer à un projet commun avec le gouvernement - semblable à celui existant en Allemagne -, où une partie des aides est versée par l’Etat et une autre partie directement par les constructeurs eux-mêmes. Le but était notamment de faire disparaître les véhicules les plus anciens de la circulation. « Mais les constructeurs automobiles ont refusé », a regretté le ministre.

« Construire 25 % de voitures électriques d’ici 2025 et 40 % en 2030 est une grand défi, et espérons tous que nous y parviendrons. Nous y sommes favorables, mais la question est de savoir si nous avons bien réfléchi à la chose », a indiqué Andrej Babiš.