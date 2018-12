Le déficit du budget de l’Etat s’est creusé en novembre

Le déficit du budget de l’Etat atteignait 21,6 milliards de couronnes (plus de 833 millions d’euros) à la fin du mois de novembre, alors qu’un mois plus tôt, il était encore légèrement excédentaire. Comparé à la même période de l’année dernière, le déficit s’est creusé. L’information a été communiquée, lundi, par le ministère des Finances. Le budget 2018 table sur un déficit de 50 milliards de couronnes, plus de 1,9 milliard d'euros.